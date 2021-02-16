Pençe Kartal-2 Harekatı, TBMM Genel Kurulu gündeminde - Son Dakika

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, Mecliste grubu bulunan 4 partiye, "Terörün sözcülüğünü yapan, iltisaklı olan, sözde siyasi partinin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurma" çağrısında bulunarak, "Kim terörün sözcülüğünü yapıyorsa, Mecliste de Türkiye'de de yeri yurdu olmamalı." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamı ile Pençe Kartal-2 Harekatı konusunda TBMM Genel Kurulunu bilgilendirmelerinin ardından, Mecliste grubu bulunmayan partilerin temsilcileri söz aldı.

BBP lideri Destici, Gara'da PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Türk vatandaşlarıyla birlikte tüm şehitlere Allah'tan rahmet, millete başsağlığı diledi.

Terör örgütü tarafından katledilen vatandaşların arasında güvenlik güçlerinin yanı sıra çok sayıda sivil bulunduğunu, çocuk, kadın ve hatta kundakta bebeklerin bile PKK tarafından şehit edildiğini vurgulayan Destici, terör kurbanlarının içinde öğretmenlerin de bulunduğuna işaret etti.

Destici, ABD başta olmak üzere pek çok emperyalist gücün PKK'ya yardıma devam ettiğine dikkati çekerek, terör örgütüne katkısı olan herkesin elinde masum vatandaşların ve güvenlik güçlerinin kanı olduğunu vurguladı.

PKK terör örgütünün, bu topraklarda işledikleri suçları sıralayan, işlemedikleri suç olup olmadığını soran Destici, "Teröristlere halen insan muamelesi yapmaya çalışanlar, önce bu sorulara cevap verecekler, sonra konuşacaklar." ifadelerini kullandı.

Mustafa Destici, Gara'da 13 silahsız vatandaşın katledilmesi sonucu terör örgütü PKK'nın çirkin yüzüyle bir kez daha karşı karşıya kalındığına işaret ederek, "Onların asker, polis ya da sivil olması, silahlı, silahsız olmaları anlam taşımıyor. Gara'da kahpece öldürülen 13 silahsız vatandaşımız için kullanacağımız tek sıfat onlar bizim kahraman şehitlerimizdir. Kahramanlarımızı katlettiler. Bu alçakça cinayetlerin karşısında ne yapılması gerekiyorsa onlar yapılana, hesabın tümü kapatılana kadar bu mücadelenin bitmesine ya da ara verilmesine asla müsaade etmemeliyiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Destici, Türkiye'de terör örgütünün sözcülüğünü yapan, tüm yönetim kadroları, adayları, söylemleri terör örgütünün oluruyla şekillenen, teşkilatları, belediyeleri terör örgütünün asker alma ve lojistik üstleri gibi çalışan sözde bir siyasi partinin var olması ve yasal sayılması garabetinin yaşandığını söyledi.

Meclisteki 4 siyasi parti grubuna çağrıda bulunan Destici, "Mecliste grubu bulunan 4 partimiz, terörün sözcülüğünü yapan, iltisaklı olan, sözde siyasi partinin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmalıdır. Kim terörün sözcülüğünü yapıyorsa, Meclis'te de Türkiye'de de yeri yurdu olmamalı, bırakılmamalıdır." dedi.

"Dış politik çerçeve, Suriye de dahil yeniden tanımlanmalı"

Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Gara'da PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Türk vatandaşları ile bu operasyonda şehit olan kahramanları rahmetle andı.

Bu acıyı, yüreklere düşen ateşi hiçbir şeyin söndürmeyeceğini dile getiren Uysal, milletin temsilcilerini bilgilendirmek için TBMM'ye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a teşekkür etti.

Türkiye'nin dış politik çerçevesinin, Suriye de dahil olmak üzere, yeniden tanımlaması gerektiğine işaret eden Uysal, öte yandan iktidarın, FETÖ başta olmak üzere birçok konuda Türkiye'nin haklılığını uluslararası alanda anlatamaz hale geldiğini öne sürdü.

Uysal, "Bölgede uluslararası güçlerin neredeyse özel güvenlik şirketi haline gelmiş, onlara hizmet sunan ve bu imkanlardan yararlanarak kendi hedefine ulaşmak isteyen bu terör örgütüne karşı sadece TSK ve Emniyet güçlerimizin değil, dış politikada bir 'Kürt sorunu endüstrisi' haline gelmiş bu sorunun kompleks bağlarını kopartacak bir üst aklı hep beraber işleteceğimizi ümit ediyorum." diye konuştu.