Pençe Kartal-2 Harekatı, TBMM Genel Kurulu gündeminde - Son Dakika

Pençe Kartal-2 Harekatı, TBMM Genel Kurulu gündeminde

16.02.2021 18:57
Pençe Kartal-2 Harekatı, TBMM Genel Kurulu gündeminde, System.String[]

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, Mecliste grubu bulunan 4 partiye, "Terörün sözcülüğünü yapan, iltisaklı olan, sözde siyasi partinin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurma" çağrısında bulunarak, "Kim terörün sözcülüğünü yapıyorsa, Mecliste...

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, Mecliste grubu bulunan 4 partiye, "Terörün sözcülüğünü yapan, iltisaklı olan, sözde siyasi partinin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurma" çağrısında bulunarak, "Kim terörün sözcülüğünü yapıyorsa, Mecliste de Türkiye'de de yeri yurdu olmamalı." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamı ile Pençe Kartal-2 Harekatı konusunda TBMM Genel Kurulunu bilgilendirmelerinin ardından, Mecliste grubu bulunmayan partilerin temsilcileri söz aldı.

BBP lideri Destici, Gara'da PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Türk vatandaşlarıyla birlikte tüm şehitlere Allah'tan rahmet, millete başsağlığı diledi.

Terör örgütü tarafından katledilen vatandaşların arasında güvenlik güçlerinin yanı sıra çok sayıda sivil bulunduğunu, çocuk, kadın ve hatta kundakta bebeklerin bile PKK tarafından şehit edildiğini vurgulayan Destici, terör kurbanlarının içinde öğretmenlerin de bulunduğuna işaret etti.

Destici, ABD başta olmak üzere pek çok emperyalist gücün PKK'ya yardıma devam ettiğine dikkati çekerek, terör örgütüne katkısı olan herkesin elinde masum vatandaşların ve güvenlik güçlerinin kanı olduğunu vurguladı.

PKK terör örgütünün, bu topraklarda işledikleri suçları sıralayan, işlemedikleri suç olup olmadığını soran Destici, "Teröristlere halen insan muamelesi yapmaya çalışanlar, önce bu sorulara cevap verecekler, sonra konuşacaklar." ifadelerini kullandı.

Mustafa Destici, Gara'da 13 silahsız vatandaşın katledilmesi sonucu terör örgütü PKK'nın çirkin yüzüyle bir kez daha karşı karşıya kalındığına işaret ederek, "Onların asker, polis ya da sivil olması, silahlı, silahsız olmaları anlam taşımıyor. Gara'da kahpece öldürülen 13 silahsız vatandaşımız için kullanacağımız tek sıfat onlar bizim kahraman şehitlerimizdir. Kahramanlarımızı katlettiler. Bu alçakça cinayetlerin karşısında ne yapılması gerekiyorsa onlar yapılana, hesabın tümü kapatılana kadar bu mücadelenin bitmesine ya da ara verilmesine asla müsaade etmemeliyiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Destici, Türkiye'de terör örgütünün sözcülüğünü yapan, tüm yönetim kadroları, adayları, söylemleri terör örgütünün oluruyla şekillenen, teşkilatları, belediyeleri terör örgütünün asker alma ve lojistik üstleri gibi çalışan sözde bir siyasi partinin var olması ve yasal sayılması garabetinin yaşandığını söyledi.

Meclisteki 4 siyasi parti grubuna çağrıda bulunan Destici, "Mecliste grubu bulunan 4 partimiz, terörün sözcülüğünü yapan, iltisaklı olan, sözde siyasi partinin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmalıdır. Kim terörün sözcülüğünü yapıyorsa, Meclis'te de Türkiye'de de yeri yurdu olmamalı, bırakılmamalıdır." dedi.

"Dış politik çerçeve, Suriye de dahil yeniden tanımlanmalı"

Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Gara'da PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Türk vatandaşları ile bu operasyonda şehit olan kahramanları rahmetle andı.

Bu acıyı, yüreklere düşen ateşi hiçbir şeyin söndürmeyeceğini dile getiren Uysal, milletin temsilcilerini bilgilendirmek için TBMM'ye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a teşekkür etti.

Türkiye'nin dış politik çerçevesinin, Suriye de dahil olmak üzere, yeniden tanımlaması gerektiğine işaret eden Uysal, öte yandan iktidarın, FETÖ başta olmak üzere birçok konuda Türkiye'nin haklılığını uluslararası alanda anlatamaz hale geldiğini öne sürdü.

Uysal, "Bölgede uluslararası güçlerin neredeyse özel güvenlik şirketi haline gelmiş, onlara hizmet sunan ve bu imkanlardan yararlanarak kendi hedefine ulaşmak isteyen bu terör örgütüne karşı sadece TSK ve Emniyet güçlerimizin değil, dış politikada bir 'Kürt sorunu endüstrisi' haline gelmiş bu sorunun kompleks bağlarını kopartacak bir üst aklı hep beraber işleteceğimizi ümit ediyorum." diye konuştu.

Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Pençe Kartal-2 Harekatı, TBMM Genel Kurulu gündeminde - Son Dakika


Son Dakika

Hayatını kaybeden Doğan Cüceloğlu için iş, sanat ve siyaset dünyasından başsağlığı mesajı yağıyor Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Dimitris Pelkas takımla çalıştı Bakan Soylu, Meclis'te anlattı: 13 vatandaşımız kaçırıldığında HDP'li Pervin Buldan 'Biraz misafir edecekler' dedi İngiliz basını, Gençlerbirliği-Beşiktaş maçındaki faul pozisyonuyla alay etti ABD'li tenisçi Serena Williams, maçta giydiği kıyafet sosyal medyada eleştirildi Kocası sürekli cinsel ilişkiye girmek isteyen kadın, soluğu karakolda aldı Hastane faturasını ödeyemeyen çiftin yeni doğan bebeği, doktor tarafından satıldı Açmak istediği boş yağ varili bomba gibi patladı! İşçi, feci şekilde can verdi
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde terör saldırısında 1 sivil öldü, 3 sivil yaralandı Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde terör saldırısında 1 sivil öldü, 3 sivil yaralandı         
18:30
Dünya devlerinin radarında olan David Alaba, Bayern Münih'ten ayrılıyor Dünya devlerinin radarında olan David Alaba, Bayern Münih'ten ayrılıyor         
17:32
Bilim Kurulu toplantısı başladı! Gündemde 3 konu başlığı var Bilim Kurulu toplantısı başladı! Gündemde 3 konu başlığı var         
17:26
Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili kahreden detay! Ayağı takılıp kafasının üstüne düşmüş Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili kahreden detay! Ayağı takılıp kafasının üstüne düşmüş         
16:56
Turuncu listede aranıyordu! İşte 13 vatandaşımızı şehit eden terörist Turuncu listede aranıyordu! İşte 13 vatandaşımızı şehit eden terörist         
16:48
Ünlü yazar Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu Ünlü yazar Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu         
16:02
HDP sıraları ile Bakan Soylu arasında tartışma: Hiç gülmeyin hanımefendi HDP sıraları ile Bakan Soylu arasında tartışma: Hiç gülmeyin hanımefendi         
15:52
TBMM'de kürsüye çıkan Bakan Soylu'nun zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu TBMM'de kürsüye çıkan Bakan Soylu'nun zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu         
15:34
Hande Sarıoğlu'dan şaşkına çeviren Fatih Altaylı sözleri: Vedalaşmaya gidince öyle poponu sallarsan böyle gidersin dedi Hande Sarıoğlu'dan şaşkına çeviren Fatih Altaylı sözleri: Vedalaşmaya gidince öyle poponu sallarsan böyle gidersin dedi         
14:40
Oto tamircisinden ilginç kar sevinci: Kazalar olacak ki, biz de ekmek yiyelim Oto tamircisinden ilginç kar sevinci: Kazalar olacak ki, biz de ekmek yiyelim         
14:26
Sibel Kekilli, çekimleri online yapılan Shutdown filminde rol aldı Sibel Kekilli, çekimleri online yapılan Shutdown filminde rol aldı         
14:13
Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 13 kişinin kurtarıldığını müjdeleyecekti ama olmadı Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 13 kişinin kurtarıldığını müjdeleyecekti ama olmadı         
13:53
Canlı yayında polis baskını! Kaçak ürün tanıtan kadın böyle yakalandı Canlı yayında polis baskını! Kaçak ürün tanıtan kadın böyle yakalandı         
13:20
Sözün bittiği yer! Anne ve babasının gözü önünde 5 litrelik yağı çaldı, o anlar kamerada Sözün bittiği yer! Anne ve babasının gözü önünde 5 litrelik yağı çaldı, o anlar kamerada         
12:52
Müge Anlı, canlı yayında yaptığı hata karşısında kendisini uyarmayan ekibine sert çıktı Müge Anlı, canlı yayında yaptığı hata karşısında kendisini uyarmayan ekibine sert çıktı         
11:55
Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken ailesine yazdığı mektup ortaya çıktı Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken ailesine yazdığı mektup ortaya çıktı         
09:03
Rihanna'nın üstsüz fotoğrafı sosyal medyayı salladı Rihanna'nın üstsüz fotoğrafı sosyal medyayı salladı         
00:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2021 19:00:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pençe Kartal-2 Harekatı, TBMM Genel Kurulu gündeminde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei