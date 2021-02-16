Pençe Kartal-2 Harekatı TBMM Genel Kurulu gündeminde - Son Dakika

AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, "Ülkemizde toplumsal bir bölünme talebi olmamıştır ve olmayacaktır lakin içeride ve dışarıda 'PKK, YPG' gibi harflerin sembolizmine sığınan kayıp çocuklarımız, kandırılmış, ihanete uğramış çocuklarımız vardır." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesi ve Pençe Kartal-2 Harekatı'yla ilgili bilgilendirmesinin ardından AK Parti grubu adına söz alan Aydoğdu, terörün bir insanlık suçu olduğunu ifade etti.

"Bu ülkenin bir kısım aydınları ve aydınımsıları büyük çoğunluğuyla kırk yıldır aldanıyor." diyen Aydoğdu, "PKK'nın taleplerinin ve terörün gerekçesi olamaz. Bu rezilliğe hiç kimse, hiçbir şekilde, hiçbir gerekçeyle destek olamaz; destek olmamak yetmez kayıtsız da kalamaz, sessiz de kalamaz. Dünyanın her yerinde, tarihin her devrinde böyle olmuştur. Terörün en büyük dostu öncelikle ihanet değildir, gaflettir." şeklinde konuştu.

Ayrılıkçı taleplerin toplumsal bir iradenin serbest yansıması olarak değil, silahlı propaganda stratejisini benimseyen bir örgüt tarafından gündeme sokulduğunu belirten Aydoğdu, "Ülkemizde demokrasi tarihimiz boyunca yaşadığımız demokrasi ve yönetim sorunlarından bir etnik ayrım talebi çıkarılamaz." değerlendirmesini yaptı. Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Evet, sorunlarımız olabilir ama bu bir ayrılıkçı talebe zemin teşkil edemez. Ülkemizde toplumsal bir bölünme talebi olmamıştır ve olmayacaktır lakin içeride ve dışarıda 'PKK, YPG' gibi harflerin sembolizmine sığınan kayıp çocuklarımız, kandırılmış, ihanete uğramış çocuklarımız vardır. Haçlı Seferlerinden beri Türkiye'nin bir Diyar-ı İslam olmasını hazmedemeyenler vardır. Sevr paçavrasını yırttığımız günden beri Türkiye'nin bağımsız, müstakil, güçlü bir cumhuriyet olmasını hazmedemeyen ve görünen o ki hazmedemeyecek olan yabancıların telkinlerine kapılan gafillerin hastalıklı hırsları vardır.

Kürtlerin büyük çoğunluğu bu kirli siyasetin değil şehit kanlarının suladığı tertemiz vatan Anadolu sosyolojisinin Kürtleridir ve en az bu vatan sosyolojisinin Türkleri kadar barışın da kardeşliğin de teminatıdır. Onlar yüzlerce yıldır bu topraklarda birleşip, kaynaşıp tek bir millet olmanın hem fikriyatını hem fiiliyatını hayata geçiren, işinde gücünde vatandaşlarımızdır. Aslında onlar bizim kahramanlarımızdır, gerçek kahramanlarımızdır. Vatan çatısını hala ayakta tutan ruhsuz ve kalpsiz elitlerin, ideolojik duvarları değildir. Vatan çatısını ayakta tutan bu mübarek milletin inşa ettiği reel duvarlardır. Türkiye'de tavanı ayakta tutan milletimizin kolektif tarihsel pratiğidir, kolektif reel ihtiyaçlarıdır ve ortak bilincidir, milli bilincidir.

Hiç kimse aklından çıkarmasın, hatırına getirmesin, bundan küçük bir Türkiye olmaz; buna ne Türkler razı olur ne de Kürtler razı olur."