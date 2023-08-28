Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker arazide düşerek şehit oldu - Son Dakika

Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker arazide düşerek şehit oldu

Son Güncelleme: 28.08.2023 09:00

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Bünyanin Barlık'ın arazide kayıp düşerek şehit olduğunu açıkladı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı bir haber geldi. Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık arazide kayarak düşmesi sonucu şehit oldu.

"ASİL MİLLETİMİZE SABIR DİLERİZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 27 Ağustos 2023 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık, arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Barlık için taziye mesajı yayımladı. Güler, "Kahraman silah arkadaşımız, 27 Ağustos 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker arazide düşerek şehit oldu
Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker arazide düşerek şehit oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker arazide düşerek şehit oldu - Son Dakika
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