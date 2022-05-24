Pençe-Kilit bölgesinde başlatılan operasyonda teröristler mağarada sıkıştırıldı - Son Dakika
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Pençe-Kilit bölgesinde başlatılan operasyonda teröristler mağarada sıkıştırıldı

24.05.2022 15:46
Pençe-Kilit bölgesinde başlatılan operasyonda teröristler mağarada sıkıştırıldı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde komandoların, bir grup teröristi mağarada sıkıştırdığı öğrenildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde komandoların, bir grup teröristi mağarada sıkıştırdığı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığının teröristlerle çıkan çatışmada 4 askerin şehit olduğunu açıkladığı Pençe-Kilit bölgesinde operasyonlara hız verildi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, yoğun yağış ve sis ile yer yer kum fırtınasına rağmen devam eden operasyonlar sırasında komandolar bir grup teröristi bir mağarada sıkıştırdı. Mağara çevresinde çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Öte yandan teröristlerin düzenlediği saldırının ardından sınır hattına giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile temaslarına devam ettiği bildirildi.

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Kaynak: AA

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