'Pençe-Kilit' bölgesinde teröristlerin silah ve mühimmatı imha ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi

'Pençe-Kilit' bölgesinde teröristlerin silah ve mühimmatı imha ediliyor

21.05.2022 13:53
'Pençe-Kilit' bölgesinde teröristlerin silah ve mühimmatı imha ediliyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmatın imha edildiği duyuruldu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmatın imha edildiği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirirken bir yandan da gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetleriyle teröristlere ait silah ve mühimmatı bularak imha etmeyi sürdürüyor" denildi.

Son olarak bölgedeki sığınıkta doçka makineli tüfek ve yaklaşık 2 bin doçka makineli tüfek mühimmatı, 210 havan mühimmatı, 46 adet RPG-7 anti personel mühimmatı,5 adet RPG-7 anti tank mühimmatının ele geçirilip, imha edildiği belirtildi.


YORUMLAR
500
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi Pençe Kilit Operasyon bölgesinde 120 metre uzunluğunda mühimmat dolu mağara bulundu Pençe Kilit Operasyon bölgesinde 120 metre uzunluğunda mühimmat dolu mağara bulundu
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Pençe-Kilit' bölgesinde teröristlerin silah ve mühimmatı imha ediliyor - Son Dakika


Son Dakika
13:48 "Masaj salonu randevunuzu iptal etmemişsiniz, çalışanlar mağdur oldu" deyip 46 ilde 140 kişiyi dolandırdılar
13:35 Trabzon'un başarıda büyük payı olan yıldızı Abdülkadir Ömür'e Fransa yolları göründü
13:18 Öğrencisine tokat atan antrenör konuştu: Rakip takımı çalıştıran baldızım kumpas kurdu
13:11 Kız arkadaşını döven adama engel olmayan esnaf, yardım ettiğine edeceğine bin pişman oldu
12:57 İngiltere Premier Lig'in şampiyonu yarın belli oluyor
12:44 Bu nasıl psikolog? Esra Ezmeci, her gün itiraf adı altında sosyal medyadan bir sürü rezillik paylaşıyor
11:51 Finlandiya'dan karşı hamle: Kesilen Rus gazı yerine yüzer LNG terminali kiraladı
12:32 Belçika'da maymun çiçeği virüsünün fetiş festivalinden yayıldığı ortaya çıktı
12:31 202 Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'den Acun Ilıcalı pozu: Hayatınızda o varsa her an, her şey olabilir
12:06 Ünlü oyuncuya çoban köpekleri saldırdı! Reha Özcan: Köpeklerin suçu yok, sürülerini korumaya çalışıyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 13:57:02. #1.12#
SON DAKİKA: 'Pençe-Kilit' bölgesinde teröristlerin silah ve mühimmatı imha ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement