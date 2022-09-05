Vali Tuncay Sonel de yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Şehit Kesti'nin Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Mahallesi'nde yaşayan evine gelen Ünye Kaymakamı ve Fatsa Kaymakam Vekili Ayhan Işık ile askeri yetkililer, acı haberi baba Yılmaz ile anne Ayten Kesti'ye verdi.

Kaynak: AA

Ümit Kesti, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin acı haberi ailesine ulaştı - Son Dakika

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