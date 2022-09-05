Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin acı haberi ailesine ulaştı - Son Dakika
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin acı haberi ailesine ulaştı

05.09.2022 15:52
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin acı haberi ailesine ulaştı

Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde dün helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin Ordu'daki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde dün helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin Ordu'daki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şehit Kesti'nin Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Mahallesi'nde yaşayan evine gelen Ünye Kaymakamı ve Fatsa Kaymakam Vekili Ayhan Işık ile askeri yetkililer, acı haberi baba Yılmaz ile anne Ayten Kesti'ye verdi.

Şehidin eşi Pınar Kesti'nin ise Ankara'da yaşadığı öğrenildi.

Şehit ailesinin evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı.

Vali Tuncay Sonel de yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de mesajında şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

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Kaynak: AA

Ümit Kesti, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin acı haberi ailesine ulaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin acı haberi ailesine ulaştı - Son Dakika
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