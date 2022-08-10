Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu - Son Dakika
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

10.08.2022 00:16
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 Ağustos'ta EYP'nin patlaması sonucu yaralanan İs.Uzman Onbaşı Mustafa Demir'in, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 Ağustos'ta EYP'nin patlaması sonucu yaralanan İs.Uzman Onbaşı Mustafa Demir'in, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanan ve sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden İs.Uzman Onbaşı Mustafa Demir'in, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: AA

Mustafa Demir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu - Son Dakika

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