Vali Coşkun ile protokol üyeleri, baba Sayım Keçe ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Akut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şehit Piyade Uzman Çavuş Keçe, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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