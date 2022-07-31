Şehit Piyade Uzman Çavuş Keçe, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Keçe, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

31.07.2022 18:37
Şehit Piyade Uzman Çavuş Keçe, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arı sokması nedeniyle geçirdiği "Akut-alerji krizi" sonucu şehit olan 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arı sokması nedeniyle geçirdiği "Akut-alerji krizi" sonucu şehit olan 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Hakkari'deki törenin ardından hava yoluyla Kahramanmaraş'a getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik alınmak üzere Onikişubat ilçesindeki evine götürüldü.

Şehit Keçe'nin naaşının eve getirilişi sırasında şehidin ailesi ve yakınları gözyaşı döktü. Daha sonra tarihi Ulu Cami'ye getirilen şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak katafalka konuldu.

Vali Coşkun ile protokol üyeleri, baba Sayım Keçe ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Kılınan cenaze namazının ardından Keçe'nin naaşı Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehit Keçe'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ KEÇE GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ KEÇE GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ Şehit uzman çavuş, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı (3) Şehit uzman çavuş, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı (3)
Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Akut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Piyade Uzman Çavuş Keçe, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:04 Yıldız futbolcu Pique, çocuklarının ABD'ye taşınmasına onay vermek için Shakira'ya şart koştu: Önce borcumu öde
17:58 İstanbul Kadıköy'de bir daire için istenen 130 bin TL kira görenleri şoka uğrattı! "Metrobüse yakın" ibaresi manidar karşılandı...
17:34 ABD'de ilk belirtisi ateş olan, toprakta bulunan bir bakteri türünün ölümcül olduğu ortaya çıktı
17:33 "Takımdan ayrılacak" denilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın yapacağı hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı
17:01 Beşiktaş'tan ayrılan Hırvat defans oyuncusu Domagoj Vida, Yunan ekibi AEK Atina'ya transfer oldu
16:37 Bakan Kurum, 81 ilde hayata geçirilecek TOKİ projesinin net tarihinin gelecek ay duyurulacağını açıkladı
16:26 Deniz kenarında yemek yemek isteyen genç tabağına kilitlenen kuşun tostunu kapması sonucu büyük şok yaşadı! O anlar gündem oldu...
16:22 Beşiktaş taraftarını üzen gelişme! Torino ile anlaşmaya varan Emirhan İlkhan takımdan ayrılıyor
16:08 Ünlü sunucu Zuhal Topal, kızıyla kumsalda "Denizkızı" pozu verdi
15:29 Marvel'in "Görünmez kadın" karakteri gerçek oldu! Görünmezlik kıyafetini görenler gözlerine inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 18:37:24. #1.13#
SON DAKİKA: Şehit Piyade Uzman Çavuş Keçe, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement