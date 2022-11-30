Bakanlık acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinden şehit haberi geldi - Son Dakika
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Bakanlık acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinden şehit haberi geldi

30.11.2022 18:47
Bakanlık acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinden şehit haberi geldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu 1 askerimiz şehit olduğunu açıkladı. Aynı çatışmada 3 terörist de etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışma sonucunda Topçu. Uzm. Çvş. Nedim Korkmaz'ın şehit olduğunu duyurdu.

"ÇATIŞMADA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 30 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Topçu. Uzm. Çvş. Nedim Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi. Hain terör örgütüyle çıkan çatışmada 3 terörist de etkisiz hale getirildi." denildi.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 30 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Pençe Kilit Harekatı'ndan kahreden haber: 1 şehidimiz var
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