Eskişehir haberleri: Msb: Uzman Çavuş İbrahim Han Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Uzman Çavuş İbrahim Han'ın, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarının yerleştirdiği el yapımı bombanın patlaması sonucunda şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den bugün yapılan açıklamada, Uzman Çavuş İbrahim Han'ın Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olduğunu duyurdu. MSB'nin açıklaması şöyle:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ekim 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."