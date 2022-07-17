Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 17 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Pençe-Kilit Harekatı'nda 1 şehit - Son Dakika

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