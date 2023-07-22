Pençe-Kilit Harekatı'nda Şehit Olan Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç - Son Dakika
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Pençe-Kilit Harekatı'nda Şehit Olan Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç

22.07.2023 08:53

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün helikopter palinin çarpması sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç'un şehit olduğunu bildirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün helikopter palinin çarpması sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç'un şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün helikopter palinin çarpması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Kırmızıkoç'un, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Harekatı'nda Şehit Olan Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Harekatı'nda Şehit Olan Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç - Son Dakika
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