Pençe-Kilit Harekatında şehit sayısı 5'e yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının silahlı saldırı düzenlediğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, taciz ateşinde, Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş (27), Uzman Çavuş Kemal Özek (26), Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir (30) Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale ve Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ'ın şehit olduğu belirtildi.

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

SİVAS'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin şehit haberini Sivas Valiliği sosyal medya hesabından duyurdu. Acılı haber şehidin Yıldızeli ilçesinde yaşayan ailesine iletildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asılırken, yakınları taziye ziyaretine geldi. Şehidin cenazesinin Yıldızeli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

OĞLUNUN ŞEHADET HABERİNİ ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDE ALDI

Diyarbakır'ın Hani ilçesi nüfusuna kayıtlı Mahmut Üçdağ'ın şehadet haberi, babası Mustafa Üçdağ'a, çalıştığı Manisa'daki iş yerinde Alaşehir Kaymakamlığı'na vekalet eden Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan tarafından verildi. Baba Mustafa Üçdağ ve ailesi, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan uçakla Diyarbakır'a götürüldü. Şehit Mahmut Üçdağ'ın cenazesi bugün Diyarbakır'ın Hani ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

BABASININ AMCASI DA ŞEHİT OLMUŞTU

26 yaşındaki Kemal Özek'in şehit olduğu haberi, Denizli'nin Buldan ilçesi Yenimahalle'deki belediye konutlarında yaşayan annesi Ayşe Özek ve babası Ayhan Özek'e Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli eşliğinde askeri yetkililer tarafından verildi. Aileyi daha sonra Denizli Tugay Komutanı Tuğgerenal Mehmet Özeren ve Buldan Kaymakamı Tayfun Deli ziyaret ederek başsağlığı diledi. Aile büyük bir üzüntü yaşarken evlerinin balkonuna dev Türk Bayrağı asıldı. Şehit Özek'in kardeşinin de uzman çavuş olarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde görev yaptığı ve Libya'da bulunduğu öğrenildi. Diğer yandan şehit Kemal Özek ile aynı adı taşıyan babasının amcası Kemal Özek'in de 22 Eylül 1981 tarihinde askerlik görevi sırasında uçak kazası nedeniyle şehit olduğu öğrenildi. 'Pancarköy Faciası' olarak bilinen olayda F5 savaş uçağı, içtima sırasında bir bölüğün üzerine düşmüş ve olay anında 35 asker şehit olmuştu.

ELAZIĞ'DA ŞEHİT ACISI

Şehit Fatih Uğur Altınbaş'ın acı haberi, Elazığ Ulukent Mahallesi'nde bulunan baba evine ulaştı. Şehidin ailesine acı haberi, Vali Ömer Toraman ve 8'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay verdi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Altınbaş'ın şehadet haberinin duyulması üzerine yakınları taziyeye geldi. Şehidin cenazesinin, 2012 yılında görevi başındayken şehit olan babası Kadir Altınbaş'ın Ankara'da bulunan naaşının yanına defnedileceği öğrenildi.

GAZİANTEP'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir'in şehadet haberi, Gaziantep'in Gaziler Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Bayram Özdemir ile annesi Fatma Özdemir, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Acı haberin ardından yakınları ve komşuları taziye için şehit evine gelmeye başladı. Bekar olan şehit Uğur Özdemir'in cenazesi bugün düzenlenecek törenle toprağa verilecek.