Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde bir piyade teğmen şehit oldu - Son Dakika

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik 17 Nisan gecesi itibarıyla karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattı. Operasyon bölgesinden dünün ardından bugün de bir acı haber geldi.

MSB BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olduğunu açıkladı. MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 19 Nisan 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P. Tğm. Kaan Kanlıkuyu, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olmuştur. Bölgede hava kuvvetleri ve ateş destek vasıtaları desteğinde operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

ACI HABER BABA EVİNE ULAŞTI

Şehit Teğmen Kanlıkuyu'nun acı haberi, memleketi Çankırı'nın Atkaracalar ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehit haberini alan aile, yasa boğuldu. Evli olduğu öğrenilen Şehit Teğmen Kanlıkuyu'nun cenazesi, yarın Atkaracalar ilçesi Merkez Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Atkaracalar Mezarlığı'na defnedilecek.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Kanlıkuyu için başsağlığı mesajı yayımladı. MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda Akar, "Kahraman silah arkadaşımız 19 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

DÜN DE BİR ŞEHİDİMİZ VARDI

Dün, Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde EYP patlaması sonucu Üsteğmen Ömer Delibaş yaralandı. Üsteğmen Delibaş, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu. Şehit Delibaş'ın acı haberi Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Evli 1 çocuk babası olan şehit Delibaş, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.