İzmir Şehidini Uğurladı - Son Dakika
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İzmir Şehidini Uğurladı

29.07.2022 19:36
İzmir Şehidini Uğurladı

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit düşen Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek (24), memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit düşen Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek (24), memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Terör örgütü PKK tarafından açılan taciz ateşinde ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek'in (24) cenazesi bugün baba ocağına getirildi. Şehidin annesi Ayten Şimşek, babası Hakan Şimşek ile kardeşi ve yakınları Bornova'ya bağlı Karacaoğlan Mahallesi'ndeki evinin önüne tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin naaşı daha sonra Gaziemir 15 Temmuz Camisi'ne götürüldü. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları ile yurttaşlar katıldı.

Cenaze töreninde 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atıldı. Tören sonrası şehidin naaşı Kadifekale Şehitliği'ne defnedildi.

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Kaynak: ANKA

İzmir, Güncel, Son Dakika

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