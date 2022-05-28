Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yeni gelişme! 18 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yeni gelişme! 18 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi

28.05.2022 12:37

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklandı. SİHA'ların kullanıldığı operasyonun ayrıntılarını MSB Twitter hesabından paylaştı, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden gelen 6 şehit haberi, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Bölgede artan operasyonlarda terör örgütü PKK ciddi kayıplar vermeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı son açıklamada, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE"

MSB'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist daha SİHA'larımızın operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!"

Son Dakika: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi
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Pençe-Kilit bölgesinde 18 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit bölgesinde 18 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi. MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi.

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Son Dakika Güncel Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yeni gelişme! 18 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yeni gelişme! 18 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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