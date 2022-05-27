Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Önceki gün Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden gelen 6 şehit haberi ile tüm Türkiye yasa boğuldu. Mehmetçik bölgeyi kıskaca alıp, mağaraları didik didik etti. Milli Savunma Bakanlığı ise Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 16 PKK'lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

"DURMAK, YORULMAK YOK"

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 16 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."