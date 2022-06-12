Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 2 asker şehit oldu - Son Dakika
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Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 2 asker şehit oldu

12.06.2022 06:51
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışma sonucu 2 askerin şehit, 2 askerinde yaralandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışma sonucu 2 askerin şehit, 2 askerinde yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışma sonucu P.Uzm.Çvş. Ömer Yıldırım ve P.Uzm.Onb. Mehmet Ali Çap şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 2 asker şehit oldu - Son Dakika

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