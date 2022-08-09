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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 Ağustos'ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Halil Koç (36) tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin Malatya 'da düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Halil Koç, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu - Son Dakika

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