Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

09.08.2022 08:58

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 Ağustos'ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Halil Koç tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 Ağustos'ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Halil Koç tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 Ağustos'ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Halil Koç (36) tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin Malatya'da düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

(Hasan Eryılmaz - İHA)

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Kaynak: İHA

Halil Koç, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu - Son Dakika
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