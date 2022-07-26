Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

26.07.2022 11:02
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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