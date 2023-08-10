MSB'den görüntülü paylaşım! 6 şehidimizin kanı yerde kalmadı - Son Dakika
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MSB'den görüntülü paylaşım! 6 şehidimizin kanı yerde kalmadı

10.08.2023 17:12

Pençe-Kilit bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında 6 askerimizin şehit olduğu dünkü hain saldırının planlayıcısının da bulunduğu 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu 6 askerimiz şehit oldu. Hain saldırı sonrası operasyonları sıklaştıran Mehmetçik, dün gerçekleştirilen hain saldırının planlayıcısının da aralarında bulunduğu 4 teröristi daha etkisiz hale getirdi.

MSB'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör yuvaları güçlü şekilde vurulmaya devam ediliyor. Operasyonlar sürerken aralarında dünkü hain saldırının planlayıcısının da bulunduğu 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" ifadelerine yer verildi.

İşte Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan o paylaşım;

Kaynak: DHA
YORUMLAR (5)
  • Kubilay Turkyilmaz: Kamplarını başlarının üstüne geçirmek için neyi bekliyorsunuz İsrail olsaydı şimdi orayı yakıp yıkmıştı Cevap Yaz 17 0 Yayından Kaldır
  • Orhan Som: Bütün dünyanın konuştuğu sihalarımız var o askeri oralarda görevlendireceksiniz madem ESKİ KAFA İŞ YAPMAYI bırakıp bir siha görevlendirip yaklaşan tehdit unsurlarına karşı askeri uyarıp gerekirse etkisiz hale getireceksiniz yoksa kullanmadıktan sonra neyleyim var olan teknolojiyi Cevap Yaz 18 1 Yayından Kaldır
  • Irfan Mengü: Bizim askerimiz bir canı 100 pkk ölse kanı anca yerden kalkar 6 şehitdimiz var pkk 4 gebertilmiş Allah daha çok nasip pkk ölmesine Allah tüm askerimizi korusun şehirlerimiz mekanı cennet olsun inşallah Cevap Yaz 33 0 Yayından Kaldır
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Milli Savunma Bakanlığı, PKK, Güncel, Son Dakika

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