MSB: " Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." - ANKARA
Kaynak: İHA
Irak, TSK, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz. - Son Dakika
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