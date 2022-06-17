MSB: "Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz. - Son Dakika
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MSB: "Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz.

17.06.2022 09:57
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz.

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz.

MSB: " Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." - ANKARA

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Kaymakam Kapankaya'dan Pençe-Kilit Harekatı gazisine ziyaret Kaymakam Kapankaya'dan Pençe-Kilit Harekatı gazisine ziyaret
Kaynak: İHA

Irak, TSK, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz. - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: "Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz. - Son Dakika
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