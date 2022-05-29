Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:
"Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
Son Dakika › Güncel › Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika