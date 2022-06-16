Msb: Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik Şehit Oldu - Son Dakika
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Msb: Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik Şehit Oldu

16.06.2022 11:43
Msb: Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik'in şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik'in şehit olduğunu duyurdu.

MSB, Pence-Kilit operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Kemik'in şehit olduğunu açıkladı. MSB açıklaması şöyle:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 16 Haziran 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Kadir KEMİK yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Msb: Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik Şehit Oldu
Msb: Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik Şehit Oldu
Msb: Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik Şehit Oldu

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Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Msb: Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik Şehit Oldu - Son Dakika

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