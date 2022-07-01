Son dakika haberleri! Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

01.07.2022 15:19
Son dakika haberleri! Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

Son dakika habere göre Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın arazide kayıp düşerek şehit olduğunu açıkladı.

Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın arazide kayıp düşerek şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, 1 Temmuz 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı, arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Uzman Çavuş Serkan Taşcı için yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 1 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.


YORUMLAR
500
Son dakika haber: MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bir askerimiz şehit oldu Son dakika haber: MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bir askerimiz şehit oldu Son dakika haberleri: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberleri: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:31 İzmit'te ailesinin "kayıp" olarak bildirdiği gencin cansız bedeni otel odasında başından vurulmuş halde bulundu
15:27 Bir Meksika geleneği: Yavru timsahla evlenen belediye başkanı, timsahın duvağını kaldırıp alnından öptü
15:22 E-ticarette tekelleşmeye son verecek yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
15:16 "Eyüpspor'a gidecek" denilen Kazımcan Karataş, resmen Galatasaray'da!
15:07 Ankara'da boşanma davası açan eşini öldüren katil, kayınbiraderini de yaralamasının ardından intihar etti
15:04 Klibinde LGBT vurgusu yapan Mabel Matiz, sosyal medyada gündem oldu! "Haddini bil" etiketiyle tepki yağdı
14:58 Simite yüzde 25 zam geldi: 100 gramlık simitin fiyatı 5 liraya yükseldi
14:54 PSG yönetiminden bomba karar! Messi ve Neymar ile yolları ayırmayı planlıyorlar
14:34 Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık yakmasına ABD'li senatörlerden tepki: Bunları duymak şok edici oldu
13:55 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jan Vesely, Barcelona ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 15:39:06. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement