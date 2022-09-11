Açıklamada, operasyon bölgesinde, bugün arama tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen Ağıl'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedilmişti.

Bekar olduğu öğrenilen şehidin evine Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt , Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, darbeci general Semih Terzi 'yi öldürerek darbe girişimini engelleyen isimlerin başında gelen Şehit Astsubay Ömer Halisdemir 'in kardeşi Savaş Halisdemir ile vatandaşlar da geldi.

Kaynak: AA

İstanbul, Piyade, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şehit Piyade Astsubay Ağıl'ın acı haberi İstanbul'daki ailesine ulaştı - Son Dakika

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