Şehit Piyade Astsubay Ağıl'ın acı haberi İstanbul'daki ailesine ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Şehit Piyade Astsubay Ağıl'ın acı haberi İstanbul'daki ailesine ulaştı

11.09.2022 21:06
Şehit Piyade Astsubay Ağıl'ın acı haberi İstanbul'daki ailesine ulaştı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl'ın şehadet haberi, İstanbul'da yaşayan ailesine verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl'ın şehadet haberi, İstanbul'da yaşayan ailesine verildi.

Şehit Ağıl'ın (24) ailesinin Esenyurt'ta bulunan evine gelen askeri yetkililer, baba Ziya Ağıl'a acı haberi verdi. Şehit için dualar edildi, ailenin evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı.

Bekar olduğu öğrenilen şehidin evine Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, darbeci general Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişimini engelleyen isimlerin başında gelen Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Savaş Halisdemir ile vatandaşlar da geldi.

Şehit Ağıl'ın cenazesinin, yarın Tokat İl Garnizon Komutanlığınca düzenlenecek törenin ardından kılınacak ikindi namazını müteakip Turhal Şehitliği'nde toprağa verilmesi bekleniyor.

Tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ağıl'ın, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirilmişti.

Açıklamada, operasyon bölgesinde, bugün arama tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen Ağıl'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedilmişti.

YORUMLAR
500
Türkiye'de Yılın Elektrikli Otomobili SKYWELL ET5 oldu! Türkiye'de Yılın Elektrikli Otomobili SKYWELL ET5 oldu! İstanbul'da silahın kazayla patlaması sonucu vefat eden polis için cenaze töreni İstanbul'da silahın kazayla patlaması sonucu vefat eden polis için cenaze töreni
Kaynak: AA

İstanbul, Piyade, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Piyade Astsubay Ağıl'ın acı haberi İstanbul'daki ailesine ulaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:53 Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği motosiklet refüje çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti
20:35 Sivassporlu futbolcudan kendi taraftarına skandal hareket! Taraftar sinirden deliye döndü
20:06 105 yaşında hayatını kaybeden Japon doktor, ölmeden önce 'Kesin uygulayın' diyerek 6 tavsiyede bulundu
19:45 Ankara'da konuşan Kılıçdaroğlu, "Yine bir sözüm var" diyerek vaatte bulundu: Bu devleti soyanların burunlarından getireceğim
19:40 Emekli promosyonlarına inanılmaz zam kapıda! 10 bin TL'yi geçecek
19:40 Emirhan İlkhan'dan, Inter maçında yaptığı hata ile ilgili açıklama: Üzgünüm
19:18 Sivasspor, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı
19:11 MHP hakkında gündem olan iddia! Seçimlerin kazanılması halinde AK Parti'den bakanlık istiyor
18:59 50 yaşındaki adam, "Dış güçler cep telefonumu kapattı" diye evde yangın çıkarıp kendisini odaya kilitledi
18:51 Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'ler netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 21:06:07. #1.11#
SON DAKİKA: Şehit Piyade Astsubay Ağıl'ın acı haberi İstanbul'daki ailesine ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement