Şehit Piyade Astsubay Gökhan Ağıl, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Piyade Astsubay Gökhan Ağıl, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

12.09.2022 17:00

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl'ın cenazesi, memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde toprağa verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl'ın cenazesi, memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Ağıl'ın naaşı, Turhal Devlet Hastanesi morgundan alınarak Osmangazi Mahallesi'ndeki annesinin evine getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Turhal Belediyesi önünde hazırlanan alana taşındı. Burada şehidin babası Ziya Ağıl, annesi Nuran Yıldız ve yakınları şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Ağıl'ın cenazesi burada, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'a defnedildi.

Cenaze törenine, Tokat Vali Yardımcısı Osman Sarı, Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Yücel Bulut, Kadim Durmaz, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin amca oğlu Astsubay Üstçavuş Şenel Ağıl da 27 Haziran 2017'de, Şırnak'ın Uludere ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 35 yaşında şehit olmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şehit Piyade Astsubay Gökhan Ağıl, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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