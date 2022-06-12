Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

12.06.2022 13:38
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 220 terörist etkisiz hale getirildi.

Yürütülen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirilmesine devam ediliyor.

Açıklamaya göre, operasyon bölgesindeki mağarada son olarak şunlar ele geçirildi:

"1 doçka uçaksavar silahı, 40 tuzaklanmış el bombası, 11 taarruz el bombası, 28 el yapımı patlayıcı (EYP), 11 AK-47 piyade tüfeği, 7,62 milimetre PKMS 5 makinalı tüfek, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 5 kilogram plastik patlayıcı, 36 RPG-7 roketatar antitank mühimmatı, 5 RPG-7 roketatar antipersonel mühimmatı, 1 RPG-7 roketatar termobarik mühimmatı, 178 EYP basma düzeneği, 120 milimetre 6 havan mühimmatı, 17 bin 625 adet 12,7 milimetre mühimmat, 14 bin 400 adet 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek mühimmatı, 135 adet 14,5 milimetre doçka uçaksavar mühimmatı, 66 adet 40 milimetre bomba atar tahrip mühimmatı, 6 adet 40 milimetre bomba atar sis mühimmatı, 5 adet 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek yedek namlusu, 10 Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 50 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 10 taarruz el bombası fünyesi, 28 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, bir motorlu doçka uçaksavar sehpası, 100 metre saniyeli fitil, 200 metre infilaklı fitil, çeşitli renklerde 27 sis, 2 bin 350 metre elektrik kablosu, 300 metre uydu kablosu, 4 el testeresi, 2 elektrikli ve 2 benzinli hilti, 70 hilti ucu, 3 benzinli hızar, 5 analog telefon, örgütsel doküman, 3 gaz maskesi ve filtresi, 8 akü, 5 jeneratör, 20 oksijen tüpü, 15 kutu havai fişek, bir televizyon ve çanak anten, bir adet 5 ton kapasiteli su tankı ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi."

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
YORUMLAR
500
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

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