Aramada, teröristlere ait 1 AK-47 piyade tüfeği, 1 doçka uçaksavar silahı, 5 bin uçaksavar mühimmatı, 7 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 2 doçka uzun namlu, doçka uçaksavar mühimmatı için uzaktan komutalı sistem, değişik çapta 123 havan, jeneratör, termal şemsiye, güneş paneli, hilti, benzin bidonu, kablo ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

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