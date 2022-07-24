Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

24.07.2022 15:54
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Faaliyet sırasında teröristlere ait 5 doçka uçaksavar makineli tüfek, bu silahlara ait 500 mühimmat ve 1 ray sistemi, 1 AK-47 piyade tüfeği ile buna ait 5 şarjör, 7,62 milimetre 100 mühimmat ve 2 el bombası ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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