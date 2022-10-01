Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Astsubay Çavuş Yusuf Ataş şehit oldu - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Astsubay Çavuş Yusuf Ataş şehit oldu

01.10.2022 23:28
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Astsubay Çavuş Yusuf Ataş şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Asb. Çvş. Yusuf Ataş'ın şehit olduğunu açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 1 Ekim 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Asb. Çvş. Yusuf Ataş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Astsubay Çavuş Yusuf Ataş şehit oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Astsubay Çavuş Yusuf Ataş şehit oldu - Son Dakika
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