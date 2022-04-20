Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu için tören düzenlendi - Son Dakika

Şehit Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun naaşının getirilmesi
Saygı duruşu ve öz geçmişin okunması
Dua edilmesi
Şehit Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun naaşının ambulansa götürülmesi HAKKARİ - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terörsitlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu için Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi.
Kaynak: AA
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