Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu için tören düzenlendi - Son Dakika

Şehit Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun naaşının getirilmesi

Saygı duruşu ve öz geçmişin okunması

Dua edilmesi

Şehit Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun naaşının ambulansa götürülmesi HAKKARİ - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terörsitlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu için Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi.