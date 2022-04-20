Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu için tören düzenlendi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu için tören düzenlendi

20.04.2022 08:22

Şehit Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun naaşının getirilmesi Saygı duruşu ve öz geçmişin okunması Dua edilmesi Şehit Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun naaşının ambulansa götürülmesi HAKKARİ - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terörsitlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen...

Şehit Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun naaşının getirilmesi

Saygı duruşu ve öz geçmişin okunması

Dua edilmesi

Şehit Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun naaşının ambulansa götürülmesi HAKKARİ - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terörsitlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu için Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu için tören düzenlendi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu için tören düzenlendi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu için tören düzenlendi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu için tören düzenlendi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu için tören düzenlendi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu için tören düzenlendi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu için tören düzenlendi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu için tören düzenlendi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu için tören düzenlendi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu için tören düzenlendi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu için tören düzenlendi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu için tören düzenlendi

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Komando, Piyade, Şehit, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu için tören düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu için tören düzenlendi - Son Dakika
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