Törene şehidin yakınlarının yanı sıra Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik , İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan , askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Buradaki törene katılan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ve Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan , şehidin annesi Ayfer, babası Bülent ve eşi Büşra Meteöz ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şehit Astsubay Okan Meteöz, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika

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