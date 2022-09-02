Şehit Astsubay Okan Meteöz, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika
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Şehit Astsubay Okan Meteöz, son yolculuğuna uğurlandı (2)

02.09.2022 16:01
Şehit Astsubay Okan Meteöz, son yolculuğuna uğurlandı (2)

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Hava Savunma Astsubayı Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün cenazesi, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Hava Savunma Astsubayı Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün cenazesi, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi.

Meteöz'ün naaşı, ailesinin Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Hacıhamzalı Mahallesi'ndeki Şehit Ömer Kara İlkokulu'nun bahçesine götürüldü.

Buradaki törene katılan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ve Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehidin annesi Ayfer, babası Bülent ve eşi Büşra Meteöz ile yakınlarına başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Meteöz'ün naaşı, mahalledeki mezarlığa defnedildi.

Törene şehidin yakınlarının yanı sıra Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan Hava Savunma Astsubayı Kıdemli Çavuş Okan Meteöz, sevk edildiği hastanede dün şehit olmuştu.

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Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Astsubay Okan Meteöz, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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