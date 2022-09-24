Şehit Piyade Üsteğmen Erkuş, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Piyade Üsteğmen Erkuş, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

24.09.2022 14:26
Şehit Piyade Üsteğmen Erkuş, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un cenazesi, memleketi Malatya'da toprağa verildi.

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un cenazesi, memleketi Malatya'da toprağa verildi.

Şehit Erkuş (28) için Malatya Şehir Mezarlığı Kabristan Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Malatya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omzunda taşınarak top arabasına konuldu.

Bakan Yanık, şehidin annesi Suna Erkuş ve Milletvekili Öznur Çalık ile kol kola girerek top arabasının arkasından yürüdü. Yanık, şehidin annesi Erkuş'u teselli etti.

Kız kardeşi Serpil Erkuş da şehidin üniformasını giyerek top arabasının önünde kucağında abisinin fotoğrafını taşıdı.

Şehit Üsteğmen Erkuş'un naaşı Malatya Şehitliği'nde defnedildi.

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Malatya gündem haberleri | Şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş, Malatya'da toprağa verildi Malatya gündem haberleri | Şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş, Malatya'da toprağa verildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şehit Piyade Üsteğmen Erkuş, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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