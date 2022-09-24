Bakan Yanık, şehidin annesi Suna Erkuş ve Milletvekili Öznur Çalık ile kol kola girerek top arabasının arkasından yürüdü. Yanık, şehidin annesi Erkuş'u teselli etti.

Kaynak: AA

Malatya, Piyade, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şehit Piyade Üsteğmen Erkuş, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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