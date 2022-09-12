Şehit Piyade Uzman Çavuş Kalkan, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Kalkan, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı

12.09.2022 17:01

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Şehit Kalkan'ın (28) Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için Asri Mezarlık Camisi'ne götürüldü.

Buradaki törene, şehidin babası Yusuf ve eşi Gül Kalkan ile yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Vali Erdinç Yılmaz, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Törene 3 aylık kızları Yaren ile katılan şehidin eşi Gül Kalkan ve baba Yusuf Kalkan, üzüntü yaşadı.

İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kalkan'ın naaşı, Osmaniye Garnizon Şehitliği'nde defnedildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan Kalkan, tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

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Kaynak: AA

Osmaniye, Piyade, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Piyade Uzman Çavuş Kalkan, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit Piyade Uzman Çavuş Kalkan, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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