Buradaki törene, şehidin babası Yusuf ve eşi Gül Kalkan ile yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş , Vali Erdinç Yılmaz , 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Osmaniye, Piyade, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şehit Piyade Uzman Çavuş Kalkan, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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