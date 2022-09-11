Şehit Uzman Çavuş Yıldırım'ın Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika
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Şehit Uzman Çavuş Yıldırım'ın Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi

11.09.2022 17:42
Şehit Uzman Çavuş Yıldırım'ın Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım'ın şehadet haberi, Mersin'in Toroslar ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım'ın şehadet haberi, Mersin'in Toroslar ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet ve askeri yetkililer, Harun Yıldırım'ın şehadet haberini, Sağlık Mahallesi'nde yaşayan babası Orhan ve annesi Ayşe Yıldırım'a verdi.

Haberin ardından şehidin babaevinin önüne taziye çadırı kuruldu, çevreye Türk bayrakları asıldı.

Taziye çadırına giden ailenin yakınları ve komşuları da başsağlığı dileklerini iletti.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, arama tarama faaliyeti esnasında, terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ve Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Uzman Çavuş Yıldırım'ın Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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