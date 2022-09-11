Milli Savunma Bakanlığı , Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, arama tarama faaliyeti esnasında, terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ve Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şehit Uzman Çavuş Yıldırım'ın Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika

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