Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Gölyaka Merkez Camisi'ne getirildi. Baba Ahmet ve anne Hamide Bal ile 2 kardeşi, taziyeleri kabul etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Şehit Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal, son yolculuğuna uğurlandı (3) - Son Dakika

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