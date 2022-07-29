Şehit Astsubay Batuhan Şimşek, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Astsubay Batuhan Şimşek, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

29.07.2022 18:36

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek (24), İzmir'de törenle toprağa verildi.

Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek (24) için Gaziemir 15 Temmuz Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin annesi Ayten Şimşek, babası Hakan Şimşek ve kardeşi ile Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Törene katılan vatandaşlar, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganıyla teröre lanet okudu. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit astsubayın Türk bayrağına sarılı tabutu askeri araca taşınıp, Kadifekale Şehitliği'ne götürülerek, defnedildi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,


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Kaynak: DHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Astsubay Batuhan Şimşek, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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