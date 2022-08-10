GAZİANTEP - Şehit Şimşek'in ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika
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GAZİANTEP - Şehit Şimşek'in ailesine şehadet haberi verildi

10.08.2022 16:55

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in şehadet haberi, Gaziantep'teki ailesine verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in şehadet haberi, Gaziantep'teki ailesine verildi.

Şehidin Şehitkamil ilçesindeki Belkız Mahallesi'nde bulunan babaevine gelen Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini ailesiyle paylaştı.

Evin bulunduğu binaya Türk bayrağı asıldı.

Bekar olan şehit Şimşek'in yarın memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Şehit Şimşek'in ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika

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