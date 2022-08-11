Şehit Şimşek'in naaşı, şehidin yakınları, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Milletvekili Derya Bakbak , Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mehmet Berk , 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ile askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şehit Şimşek'in naaşı Gaziantep'e getirildi - Son Dakika

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