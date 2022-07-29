Şehit Batuhan Şimşek'in İzmir'deki ailesine acı haber verildi - Son Dakika
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Şehit Batuhan Şimşek'in İzmir'deki ailesine acı haber verildi

29.07.2022 00:07
Şehit Batuhan Şimşek'in İzmir'deki ailesine acı haber verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek'in şehadet haberi, İzmir'deki ailesine verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek'in şehadet haberi, İzmir'deki ailesine verildi.

Şimşek'in Bornova ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesindeki babaevini ziyaret eden yetkililer, aileye acı haberi verdi.

Yetkililer ve yakınları, aileye başsağlığı dileklerini iletirken şehit evine belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu, Türk bayrakları asıldı.

Şehidin babası aldığı otomobilin müjdesini verecekken şehit haberini aldı

Şehit Batuhan Şimşek'in kuzeni Selçuk Ulu, "Şehidimiz çok iyi bir insandı, vatanına milletine çok düşkündü. Namazında niyazındaydı ve mahalleli tarafından çok sevilen biriydi. Babasının bir sürprizi vardı. Bir araç almıştı kendisine ve bugün öğlen bunun bilgisini vermek için aradı ulaşamadık. Ne yazık ki şehit haberini aldık." dedi.

Ulu, 1994 yılında da yine Kuzey Irak'ta amcası Tekin Ulu'nun şehit olduğunun bilgisini paylaşarak "Bu bizim ailemizin ikinci şehidi. Vatan sağ olsun." ifadesini kullandı.

Anneye acı haber Kars'ta ulaştı

Şehit Şimşek'in memleketleri Kars'ta bulunan annesi Ayten Şimşek'e ise acı haberi askeri yetkililer verdi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Doğan Yıldız ile bazı il protokolü de anne Şimşek'in Halitpaşa Mahallesi'ndeki evine giderek taziyelerini iletti.

Anne Şimşek'in bulunduğu eve Türk bayrağı asıldı.

Vali Köşger'den taziye mesajı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Pençe Kilit Harekatı kapsamında Kuzey Irak bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında şehit olan İzmirli hemşehrimiz İstihkam Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek'e Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şehit Şimşek'in cenazesi, yarın ikindi vakti Gaziemir 15 Temmuz Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verilecek.

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Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Batuhan Şimşek'in İzmir'deki ailesine acı haber verildi - Son Dakika

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