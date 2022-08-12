Siirt Valiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu şehit olan Hemşehrimiz Piyade Teğmen Ömer Bağra'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabrı cemil diliyoruz. Aziz Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Şirvan, Piyade, Siirt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Siirt'e şehit ateşi düştü - Son Dakika

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