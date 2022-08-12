Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Siirt'e şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Siirt'e şehit ateşi düştü

12.08.2022 23:31

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda Siirt-Şirvan nüfusuna kayıtlı Piyade Teğmen Ömer Bağra şehit olduğu belirtildi.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, Siirt- Şirvan nüfusuna kayıtlı Piyade Teğmen Ömer Bağra şehit oldu.

VALİLİK'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Siirt Valiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu şehit olan Hemşehrimiz Piyade Teğmen Ömer Bağra'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabrı cemil diliyoruz. Aziz Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu Siirtli teğmen şehit oldu
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Kaynak: İHA

Şirvan, Piyade, Siirt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Siirt'e şehit ateşi düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Siirt'e şehit ateşi düştü - Son Dakika
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