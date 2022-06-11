Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

11.06.2022 13:40

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağarada, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağarada, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçik'in, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirirken, arama-tarama faaliyetleriyle tespit ettiği silah ve mühimmatlarını da tahrip etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

"Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz." ifadesinin yer aldığı açıklamada, arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağarada, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat bulunduğu bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2 RPG-7 roketatar, AT-4 tanksavar silahı, 3 M-16 piyade tüfeği, 7 AK-47 piyade tüfeği, 2 PKMS makineli tüfek ve 3 yedek namlusu, Zagros keskin nişancı tüfeği, Dragunov keskin nişancı tüfeği, Tamburalı 6'lı Bombatar, Doçka uçak savar silahı, 45 el yapımı patlayıcı, 70 savunma el bombası, 90 taarruz el bombası, 4 M-18 gaz el bombası, 10 RPG-7 anti-tank mühimmatı, 3 RPG-7 anti-personel mühimmatı, 46 RPG-7 sevk fişeği, 112 tahrip T-40 mühimmatı, 1500 uçaksavar mühimmatı, 2 bin AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 1000 M-16 piyade tüfeği mühimmatı, 6 bin 100 Dragunov keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 20 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 8 Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 35 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 2 Zagros keskin nişancı dürbünü, 5 termal silah dürbünü ve 8 telsiz ele geçirildi."

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

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Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Kaynak: AA

Piyade, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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