Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

21.09.2022 13:48

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan aramalarda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan aramalarda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu ile Mehmetçiğin, teröristlere kaçacak yer bırakmadığı belirtildi.

Mehmetçiğin, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Ele geçirilen malzemeler arasında 15 AK-47 piyade tüfeği, 1 RPG-7 tanksavar silahı, 1 makineli tüfek ve keskin nişancı tüfeği de bulunuyor.

Aramalarda ayrıca 1 makineli tabanca, 1 HK-33 piyade tüfeği, makineli tüfek yedek namlusu, çok sayıda bomba atar mühimmatı, 5,56 mm ve 7,62 mm çapında mühimmat, sabit merkez telsiz, termal kıyafetler, mesafe ölçerle çok sayıda yaşam malzemesi de bulundu.

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Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

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