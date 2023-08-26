Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk şehit oldu - Son Dakika

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk şehit oldu
Son Güncelleme: 26.08.2023 08:14

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk'un şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk'un şehit olduğunu duyurdu.

"ASİL MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 25 Ağustos 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Söz. Er Erkan Selçuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan asker için başsağlığı mesajları

BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Selçuk için taziye mesajı yayımladı. Güler, taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 25 Ağustos 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk şehit oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk şehit oldu - Son Dakika
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