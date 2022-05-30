Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yararlanan Uzman Çavuş Serttaş şehit oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yararlanan Uzman Çavuş Serttaş şehit oldu

30.05.2022 00:06
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yararlanan Uzman Çavuş Serttaş şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş'ın şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş'ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 27 Mayıs'ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen Serttaş'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
500
Pençe-Kilit Operasyonu'nda çatışmada yaralanan asker şehit oldu Pençe-Kilit Operasyonu'nda çatışmada yaralanan asker şehit oldu
Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş, Mayıs, Şehit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yararlanan Uzman Çavuş Serttaş şehit oldu - Son Dakika


Son Dakika
21:10 Ve beklenen oldu: Vaka sayıları üç gün üst üste binin altına düştü, toplu taşımalardaki maske zorunluluğu kalktı
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması esnasında çocuklar sahneye fırlayıp selfie çektirmek istediler
21:06 İngiltere futbolunun efsane takımı Nottingham Forest 23 yıl sonra Premier Lig'e geri döndü
20:35 Anadolu Efes-Galatasaray Nef maçına giden Galatasaray Başkanı Burak Elmas salonu terk etti!
20:31 Mehmetçik'ten teröriste geçit yok! Barış Pınarı Ve Zeytin Dalı'da saldırıya hazırlanan 15 terörist etkisiz hale getirildi
20:03 Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon açıklaması: Suriye'de teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz
20:02 Erzurumspor'u eleyen İstanbulspor finale yükseldi! Süper Lig'e çıkmak için Bandırmaspor ile karşılaşacaklar
19:59 İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamalarına 560 bin kişi katıldı
19:28 Schumacher ölümden döndü! İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıktı
18:55 Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo anısı: Ballon d'Or kazandığı ve ağladığı anların fotoğrafını çekmiştim, görünce şok oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 00:41:17. #1.13#
SON DAKİKA: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yararlanan Uzman Çavuş Serttaş şehit oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement