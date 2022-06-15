Pençe-Kilit operasyonu gazisi Özdemir: Görevimin başına dönmeyi canla başla istiyorum - Son Dakika
Üye Girişi

Pençe-Kilit operasyonu gazisi Özdemir: Görevimin başına dönmeyi canla başla istiyorum

15.06.2022 10:59
Pençe-Kilit operasyonu gazisi Özdemir: Görevimin başına dönmeyi canla başla istiyorum

Kilit operasyonunda teröristlerin saldırısında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Veysel Özdemir (31) baba ocağı Aksaray'a getirildi.

PENÇE -Kilit operasyonunda teröristlerin saldırısında  yaralanan Piyade Uzman Çavuş Veysel Özdemir (31) baba ocağı Aksaray'a getirildi. Veysel Özdemir, "Fizik tedavi sonrası yürümeye başladım. Şu an iyiyim ama yürüyünce ağrılarım oluyor. İnşallah zamanla daha iyi olacağım. Görevimi çok seviyorum. Bu yüzden Hakkari'de 7 yıl kaldım. Tamamen iyileştikten sonra görevimin başına dönmeyi canla başla istiyorum" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde başlattığı Pençe-Kilit operasyonunda görevli ikiz çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Veysel Özdemir, teröristlerin saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Özdemir, hastanedeki tedavisinin ardından dinlenmek için memleketi Aksaray'da Paşacık Mahallesindeki baba evine geldi. Yaşadıklarını anlatan Gazi Veysel Özdemir şunları söyledi:

"18 Nisan tarihinde Pençe- Kilit Harekatına gittik ve 15 gün sonra teröristlerin güdümlü tel füze atışı sonrası benimle beraber 4 askerimiz yaralandı. Belimde, kalçamda, sırtımda, kafamda ve kolumda şarapnel parçaları var. Bize 1,5 kilometre ileriden füze atışı yapıldı. Bizim gördüğümüzde 5-6 metre kalmıştı. Hemen kendimi sol tarafa atıp yüzüstü kapandım. Kafamızda başlığımız ve hücum yeleğim olmasına rağmen yaralandım. Kendime geldiğimde pantolonum kesilmiş, paçalarımdan kan akıyordu. Biraz yürümeye çalıştım. Baldırlarımın ağrıdığını hissettim. Hemen arkadaşlarım yardıma koştu. İlk müdahale yaralandığım yerde yapıldı. Helikopterle Işıklı Sahra Hastanesi'ne sevk ettiler. 3-4 saat ameliyatım sürmüş. Doktorun söylediğine göre 25-30 şarapnel parçası vücudumdan çıkarılmış. Hala kalan parçalar var. Onlar da ilerleyen süreçte çıkarılacakmış. Hastanedeki tedavimin ardından ambulans uçakla Ankara GATA'ya sevk edildim. 20 gün orada tedavim sürdü. Yürümemde sıkıntı vardı. Fizik tedavi sonrası yürümeye başladım."'DEVLETİMİZ HER ZAMAN YANIMIZDA' Şu an sağlık durumunun iyi olduğu ve bir an önce görevinin başına dönmek istediğini belirten Özdemir, "İnşallah zamanla daha iyi olacağım. Görevimi çok seviyorum. Bu yüzden Hakkari'de 7 yıl kaldım. Tamamen iyileştikten sonra görevimin başına dönmeyi canla başla istiyorum. Arkadaşlarımla her gün telefonla görüşüyorum. Bedenen buradayım; ama aklım fikrim devamlı arkadaşlarımda. Hain teröristlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne güçleri yetmez. Bunların kökünü inşallah hep beraber kazıyacağız. Arkadaşlarım ve ben bunun hep bilincinde ve inancındayız. Devletimiz bizden hiçbir şey esirgemiyor ve her zaman yanımızda" dedi.OĞLUNUN YARALANDIĞI TELEFONLA ÖĞRENMİŞ Menderes Özdemir ise "Oğlum askerliği gerçekten çok sevdiği için Hakkari'den tayin istemedi ve bölgede 7 yıl görev yaptı. Operasyonlar başlayınca bizim hep aklımız bölgede, askerlerimizdeydi.  Hepsiyle gurur duyuyoruz. Operasyon günü gece yarısı telefonumuz çaldı. Oğlum da gündüz saat 15.30 gibi komutanıyla beraber yaralanmış. Telefonla arayan oğlum Veysel'di 'Baba ben vuruldum 'dedi. 'Var mı bir şeyin?' dediğimde, 'Önce vatan sağ olsun, benim bir şeyim yok. Komutanımın bacakları ampute oldu. Beni Ankara'ya sevk ediyorlar.' dedi. Biz de hemen Ankara'ya yola çıktık. Aksaray Milletvekilimiz Ramazan Kaşlı ile devletimizden Allah razı olsun bizlere çok yardımcı oldular. Orada 2 kez operasyon geçirdi. Biz askerlerimizle her zaman gurur duyuyoruz. Biz her zaman olduğu gibi önce vatan diyoruz. Şimdi vatansızları hepimiz görüyoruz. Televizyonlardan izlediğimiz kadarıyla yakında yine bir operasyon var "dedi.


Pençe-Kilit operasyonu gazisi Özdemir: Görevimin başına dönmeyi canla başla istiyorum
Pençe-Kilit operasyonu gazisi Özdemir: Görevimin başına dönmeyi canla başla istiyorum
Pençe-Kilit operasyonu gazisi Özdemir: Görevimin başına dönmeyi canla başla istiyorum
Pençe-Kilit operasyonu gazisi Özdemir: Görevimin başına dönmeyi canla başla istiyorum
Pençe-Kilit operasyonu gazisi Özdemir: Görevimin başına dönmeyi canla başla istiyorum
Pençe-Kilit operasyonu gazisi Özdemir: Görevimin başına dönmeyi canla başla istiyorum
Pençe-Kilit operasyonu gazisi Özdemir: Görevimin başına dönmeyi canla başla istiyorum
YORUMLAR
500
Eski eşini bıçaklayan kadın tutuklandı Eski eşini bıçaklayan kadın tutuklandı Sağlıkta hizmet çıtasını yükselten Hakkari'de yanık ünitesi hizmete girdi Sağlıkta hizmet çıtasını yükselten Hakkari'de yanık ünitesi hizmete girdi Hakkarili çocuklar karne şenliğinde eğlendi Hakkarili çocuklar karne şenliğinde eğlendi
Kaynak: DHA

Hakkari, Aksaray, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit operasyonu gazisi Özdemir: Görevimin başına dönmeyi canla başla istiyorum - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:16 Tekerlekli sandalyeyle geldiği adliye önünde kayınpederini vurdu: Yaşadığım acıları yaşamasını istedim
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
16:55 9 yıl önce arkadaşını öldürmüştü! Sanığın mahkemede verdiği ifade şaşkına çevirdi: Öldüğüne inanmıyorum
16:52 Denizli'de iki gencin öldürülüp kuyuya atıldığı cinayetle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı! Silahla vurup cesetlerini yakmış ardından kuyuya atmış
16:48 Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı
16:36 İstilacı solucan türüne karşı uzmanlar uyardı: 30 santim sıçrayabiliyor ve dışkıları taş duvarları devirebiliyor
16:22 DBP'li vekil tarafından darp edilen polis memuru yaşadıklarını anlattı: Kaskımın alt kısmından elini sokarak çene kısımlarıma yumruk attı
16:17 Efsaneleşen video benzin zamlarının ardından yeniden gündeme geldi! "2 bin 500 TL aracımın mazotuna yetmez"
16:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için 2 şart
16:09 Irkçılığa karşı sembol haline haline gelen Nijeryalı futbolcu arabasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 17:30:48. #1.13#
SON DAKİKA: Pençe-Kilit operasyonu gazisi Özdemir: Görevimin başına dönmeyi canla başla istiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement