PENÇE -Kilit operasyonunda teröristlerin saldırısında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Veysel Özdemir (31) baba ocağı Aksaray 'a getirildi. Veysel Özdemir, "Fizik tedavi sonrası yürümeye başladım. Şu an iyiyim ama yürüyünce ağrılarım oluyor. İnşallah zamanla daha iyi olacağım. Görevimi çok seviyorum. Bu yüzden Hakkari 'de 7 yıl kaldım. Tamamen iyileştikten sonra görevimin başına dönmeyi canla başla istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Pençe-Kilit operasyonu gazisi Özdemir: Görevimin başına dönmeyi canla başla istiyorum - Son Dakika

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