Milli Savunma Bakanlığınca 17 Nisan 2022 tarihinde Irak'ın kuzeyinde yer alan Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik olarak, kara ve hava unsurlarının müşterek hareketi ile başlatılan Pençe Kilit Operasyonu birinci ayına yaklaştı. Operasyon dahilinde bugüne kadar 76 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe Kilit Operasyonu 17 Nisan 2022 tarihinde, Irak'ın kuzeyinde yer alan Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik olarak, kara ve hava unsurlarının müşterek hareketi ile başladı. Yaklaşık 1 aydır devam eden operasyon neticesinde terörist unsurlara ait çok sayıda mağara, sığınak ve sözde karargah bölgeleri kullanılamaz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığınca 11 Mayıs 2022 tarihinde operasyon hakkında yapılan son açıklamaya göre Pençe Kilit Operasyon bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK/YPG üyesi terörist sayısı 76'ya yükseldi.

Operasyon başlaması

Hazırlanan plan ve program çerçevesinde 17 Nisan 2022 tarihinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nu kuvvet komutanları ile Hava Kuvvetleri Karargahı'ndan takip eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 18 Nisan 2022 tarihinde, "Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla terör hedeflerine yönelik kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu gece itibarıyla Pençe Kilit Operasyonu'nu başlatmıştır" ifadeleriyle açıklamıştı. Bakan Akar, aynı gün yaptığı açıklamasında, "Şu ana kadar operasyonumuz planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Birinci safhada belirlenen hedefler ele geçirildi" sözleriyle operasyon dahilinde ilk aşamanın başarıyla tamamlanarak planlandığı şekilde devam ettiğini duyurmuştu.

Önce havadan sonra karadan nokta atışlar

17 Nisan Pazar günü Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu ile Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedefleri ilk olarak hava unsurları tarafından nokta atışlar ile vuruldu. Terör örgütüne ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargahlardan oluşan hedefler başarıyla imha edildi. Daha sonra plan ve program dahilinde Fırtına Obüsü, Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ve diğer topçu unsurlar tarafından da belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vuruldu. ATAK helikopterlerinin yanı sıra İHA ve SİHA'lar ile de desteklenen komando birlikleri ve bordo bereli timler karadan sızarak bölgeye intikal etti.

150'nin üzerinde mağara ve sığınak 700'ün üzerinde EYP imha edildi

Yaklaşık 1 aydır devam eder operasyon dahilinde bugüne kadar teröristlere ait 150'nin üzerinde mağara, sığınak tahrip, 700'ün üzerinde el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi. Operasyonda bugüne kadar toplamda 76 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilirken bu sayının daha da artacağı tahmin ediliyor. Öte yandan istihbarat raporları ve telsiz konuşmalarında da yer alan ifadelerde; terör örgütünün panik halinde olduğu, Pençe Kilit Operasyonu ile ağır bir darbe aldığı da kaydedildi. - ANKARA