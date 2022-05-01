Pençe-Kilit Operasyonu ile terör yuvaları birer birer temizleniyor - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu ile terör yuvaları birer birer temizleniyor

01.05.2022 17:08

Pençe-Kilit Operasyonu ile terör yuvaları birer birer temizleniyor Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu ile terör yuvaları birer birer temizlendiğini açıkladı.

Pençe-Kilit Operasyonu ile terör yuvaları birer birer temizleniyor

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu ile terör yuvaları birer birer temizlendiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Güçlü, Cesur ve Kahraman Pençe-Kilit Operasyonu ile Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine giren Kahraman Mehmetçik, bölgedeki arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Tüm sığınak, barınak ve mağaralara girilerek terör yuvaları birer birer temizleniyor" denildi.

Pençe-Kilit Operasyonu ile terör yuvaları birer birer temizleniyor
Pençe-Kilit Operasyonu ile terör yuvaları birer birer temizleniyor
Pençe-Kilit Operasyonu ile terör yuvaları birer birer temizleniyor
Pençe-Kilit Operasyonu ile terör yuvaları birer birer temizleniyor
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Milli Savunma Bakanlığı, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pençe-Kilit Operasyonu ile terör yuvaları birer birer temizleniyor - Son Dakika


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