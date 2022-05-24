Pençe- Kilit operasyonu kapsamında şehit düşen 4 askerimizin kimlikleri belli oldu - Son Dakika
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Pençe- Kilit operasyonu kapsamında şehit düşen 4 askerimizin kimlikleri belli oldu

24.05.2022 14:52

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimizin kimlikleri belli oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar imzasıyla yapılan paylaşımda, kahraman Mehmetçiklerimiz için başsağlığı dilendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütlerinin faaliyetlerine hem ülke içinde hem de ülke dışında tamamen son vermek için gece gündüz mücadele ediyor. Bu kapsamında TSK tarafından Irak'ın kuzeyinde Pençe- Kilit operasyonu icra ediliyor.

KAHREDEN HABER GELDİ

Bugün, operasyon bölgesinden kahreden bir haber geldi. Teröristlerle girilen çatışmada 3 kahraman Mehmetçiğimiz şehit düştü. 4 askerimiz de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi gören askerlerimizden birinin daha şehit düşmesiyle şehit sayısı 4'e yükseldi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimizin kimlikleri belli oldu

ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından şehit Mehmetçiklerle ilgili paylaşımda bulunuldu. Bakan Hulusi Akar'ın imzasıyla yapılan açıklamada, "Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya ve Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli 24 Mayıs 2022 tarihinde şehit düşmüştür. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı çalışanları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı dilerim" denildi.

TEĞMEN ABDÜLKADİR GÜLER, HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ

Diğer yandan teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan teğmen Abdülkadir Güler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

ACILI HABER ANTALYA'DAKİ AİLESİNE VERİLDİ

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in şehadet haberi, Antalya'daki ailesine verildi.

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Hulusi Akar, Şehit, Irak, TSK, Güncel, Son Dakika

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